Premiazione Hamsik al San Paolo: nel post partita tutti a cena da Sano Sano, presente anche il suo agente ed i suoi familiari

Ultimissime calcio Napoli - Serata speciale per Marek Hamsik, tornato ieri allo stadio San Paolo per ricevere una maglia commemorativa alla sua carriera con la maglia della SSC Napoli. Un riconoscimento che l'ha fatto commuovere, a cui ha partecipato anche Edy Reja, primo allenatore dello slovacco in maglia azzurra e cerimoniere d'eccezione. Dopo la gara, Hamsik ha cenato dagli amici di Sano Sano, brindando ovviamente con il prosecco che porta il suo nuovo marchio. Come raccontato dall'edizione odierna de Il Mattino, alla serata hanno partecipato anche suo zio Dudo, Saso, Ruzbo e Riccardo, il suo manager Juraj Venglos ed alcuni amici napoletani.