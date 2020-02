"Preferisco la qualificazione in Europa League al passaggio del turno col Barça!" CdM celebra Gattuso: "Scelta legittima e coraggiosa"

Ecco il fondo sul Corriere del Mezzogiorno di Monica Scozzafava:

"Il coraggio delle scelte sta anche nell’ammettere, a domanda, che in questo momento la mission è quella di vincere le partite in campionato. E rivedere così la zona più alta della classifica. Qualcuno può anche storcere il naso: ma come la Champions, le notti magiche! In realtà la sfida di Gattuso, sin da quando era stato chiamato per sostituire Ancelotti, è quella di abbandonare zone di classifica non consone e soprattutto pericolose".