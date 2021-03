"Preferisco giocare da mezzala sinistra", così Gattuso ha convinto un perplesso Zielinski a cambiare ruolo: il retroscena

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta su Zielinski: "Trequartista tattico, sì, neologismo calcistico un po' forzato e fantasioso che però rende bene l'idea del ruolo che oggi ricopre nel Napoli di Gattuso. A reinventarlo è stato Rino, e a questo punto anche a convincerlo: «Preferisco giocare da mezzala sinistra», il mantra ripetuto con regolarità soprattutto in era Ancelotti, ma in coda a un processo che ha prodotto anche qualche perplessità personale, in questa stagione la sua vita calcistica è cambiata in maniera significativa. Ovvero: oggi è un uomo squadra, è al servizio della comunità. Anzi: è un sopraffino interprete del pallone che ha smesso di produrre giocate pazzesche forse un po' fini a se stesse e ha cominciato a dipingere calcio per tutti. Con personalità, sicurezza e ora anche continuità. Risultati? Più sfrontatezza, più strappi, più gol, più verticali e più rifinitura".