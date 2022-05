Porzio: "Ancelotti? Il Napoli si è fatto scappare l'uomo giusto: con lui saremmo cresciuti tanto"

Calcio Napoli - Pino Porzio ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato dell'esperienza a Napoli di Carlo Ancelotti.

"Essersi fatto scappare un grande come Carlo Ancelotti. Magari non avremmo vinto la Champions come il Real Madrid, ma sicuramente oggi con lui avremmo avuto un club cresciuto e una squadra rispettata a livello internazionale"

Come si spiega quell’esonero del dicembre 2019?

"Per me, sportivo vero, non ha avuto senso. E, pur conoscendo personalmente poco Carlo, l’ho sempre difeso anche su certe voci antipatiche che riecheggiavano in città. Ma il problema è stata una società. O meglio il presidente De Laurentiis visto che guida in maniera energica il club: non bisogna lasciarsi condizionare dalla piazza quando le cose non vanno bene. Se scegli come allenatore uno come Ancelotti, devi dargli le chiavi di casa. Perché con la sua esperienza ti fa crescere non solo dal lato sportivo, ma anche da quello organizzativo, che è sempre stato il punto debole del club. Avrebbe dato una mentalità di livello internazionale. Una opportunità straordinaria. Incredibilmente bruciata".

In effetti De Laurentiis fino a qualche mese prima di cacciarlo diceva di voler firmare con Carlo un contratto decennale.

"Ed era la cosa giusta da fare. De Laurentiis doveva dirgli: “allena fin quando ti va, poi resti come direttore generale”, così diventava un progetto serio. Che non può poi saltare solo per la questione famosa dell’ammutinamento della squadra. Se c’è un momento di difficoltà, e nello sport ci sono sempre, devi sostenere il tuo allenatore. Non cacciarlo".