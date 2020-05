Polveriera Lazio, Il Messaggero: calciatori irritati dalla clausura anticipata, spunta un infortunio nascosto ai media

Ultime calcio - L'edizione odierna de Il Messaggero scrive sulla situazione in casa Lazio: "Ieri mattina, durante la seduta (poco più di un’ora di esercitazioni tecniche e lavoro atletico), fitto colloquio Tare-Inzaghi a bordo campo. C’era anche Peruzzi a visionare tutto: bisogna fare più attenzione, le partitelle 3 contro 3 sono finite sotto la lente d’ingrandimento. La novità è però un infortunio tenuto nascosto, che spiega il motivo per cui il preparatore dei portieri Grigioni stia aiutando solo Inzaghi in allenamento: Strakosha si trascina una frattura, forse da stress, al quinto metatarso"