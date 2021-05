Politano sogna l’Europeo, Gazzetta raffredda tutti: inserire all’ultimo istante uno che deve entrare nei meccanismi non è semplice

Napoli - Se il Chucky Lozano è un punto di riferimento essenziale della nazionale messicana, Matteo Politano sogna ancora l’azzurro Italia per l’Europeo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Certo, il c.t. Roberto Mancini ha cresciuto in questi anni un gruppo che ha maturato un livello di gioco più simile a un club. Per cui inserire all’ultimo istante un esterno offensivo che deve entrare nei meccanismi non è semplice. Ma Matteo, che presto diventerà papà, questo sogno continua a coltivarlo e per il Napoli tutto ciò è un’ulteriore garanzia di rendimento elevato”