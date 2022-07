Politano lascia il Napoli? Gazzetta: contromossa del club, ha già il sì dell'erede di Matteo

Calciomercato Napoli - Contromossa Napoli in caso di partenza di Matteo Politano. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come il club si sia già mosso per rimpiazzare l'esterno ex Inter e Sassuolo.

Politano

Politano-Napoli: la contromossa del club

Ecco cosa scrive Gazzetta: