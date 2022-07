Politano-Napoli, CorSport: il club non vuole venderlo e spara altissimo, spunta l'ipotesi Milan

Calciomercato Napoli. Uno dei giocatori azzurri in cerca di sistemazione è Matteo Politano: l'esterno offensivo, anche tramite il suo agente, ha espresso il desiderio di cambiare aria e si sta guardando intorno.

Svanita la pista Valencia per Politano (la squadra di Gattuso ha preso Castillejo), la rosa delle pretendenti si restringe e non sarà facile strappare uno sconto al Napoli. Ecco quanto scritto in merito dal Corriere dello Sport:

Il club non ha intenzione di svendere il giocatore, anzi non ha intenzione di venderlo, ma se l'idea di Matteo non cambierà saranno prese in considerazione soltanto offerte importanti. La valutazione di partenza si aggira intorni ai 15-20 milioni.

Qualche discorso è andato in scena già nelle scorse settimane proprio con il Milan, ma in questi giorni il suo manager Giuffredi è impegnato in Turchia alla definizione dell'affare-Pezzella con il Fenerbahce. Tutto rimandato. E via a chiacchierare con Giuntoli per fare il punto della situazione.