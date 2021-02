Polemiche sul vaccino AstraZeneca, per l'ASL Napoli è "psicosi". Vaccini a rilento in Campania

Ultimissime notizie vaccini. Oggi La Repubblica fa il punto sulla campagna vaccinale a Napoli e riporta le segnalazioni arrivate all'ASL 1 da parte di alcuni insegnanti che avrebbero lamentato effetti secondari del vaccino AstraZeneca, anche se a tal proposito l'Unità di crisi della Regione assicura che non c'è alcuna evidenza significativa di criticità con valori superiori alla media nazionale e che si sarebbe trattato di una semplice "psicosi". Un dato confermato anche dal manager della Napoli 1, Ciro Verdoliva: "Per lo più riferiscono di episodi di nausea, lieve febbre e astenia. Effetti su cui i nostri medici non hanno espresso alcuna preoccupazione. Sono reazioni assolutamente normali e questa sicurezza va trasmessa ai docenti".

Vaccini a Napoli

Nel frattempo a Napoli la campagna vaccinale prosegue a rilento per via dei forti ritardi nella distribuzione del vaccino da parte di AstraZeneca Oxford. Ugo Trama, responsabile del settore vaccini della Regione Campania, dichiara a tal proposito: "Non abbiamo ancora notizie precise ma ci auguriamo che quei 5.900 flaconi attesi vengano distribuiti al più presto. Gli arrivi scaglionati creano una serie di problemi correlati ad aziende farmaceutiche diverse che, a loro volta, distribuiscono in date diverse, coinvolgendo infine fasce di popolazione differenti per tipologia e per età, e questo significa avere più modelli di vaccinazione".

Secondo i programmi, la vaccinazione degli operatori sanitari dovrebbe essere completata entro il 15 marzo, poco dopo dovrebbe esaurirsi anche la seconda somministrazione per gli over ’80 e, presumibilmente, per aprile sarà avviata la seconda fase dedicata alle fasce fragili, tra cui gli oncologici.