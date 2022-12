Juventus, Pogba punta il Napoli: il centrocampista spera nel recupero per la gara del Maradona

Notizie calcio. Paul Pogba ha messo nel mirino Napoli-Juventus: il centrocampista francese, fuori da diversi mesi, sta intensificando gli allenamenti per essere a disposizione di Allegri per la sfida del Maradona di metà gennaio.

Le ultime sulle condizioni di Pogba sono state riportate dall'edizione odierna di Tuttosport:

Il periodo necessario per riaverlo in condizione si aggira intorno alle tre settimane, durata che – neanche a farlo apposta – si esaurisce proprio a pochi giorni da Napoli-Juventus, snodo fondamentale del gennaio bianconero. Nella migliore delle ipotesi, dunque, Pogba potrebbe comparire nella lista dei convocati per la trasferta del Maradona, dopo aver lavorato a livello individuale ed essere gradualmente tornato in gruppo con i compagni. Ma la migliore delle ipotesi, in questi casi, difficilmente è anche la più scontata, con la lunga inattività che nasconde dietro l’angolo l’insidia di qualche piccolo acciacco sulla via del recupero.