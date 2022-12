Plusvalenze Juventus, udienza sprint in Figc club in aula il 20 gennaio

Secondo quanto riferito dal Mattino è prevista una udienza sprint il 20 gennaio in Figc, in relazione alla riapertura dell'inchiesta plusvalenza sulla Juventus

La Procura Federale non ha avuto dubbi nell’impugnare la sentenza di assoluzione della Corte Federale di Appello. L’udienza per la revocazione è già stata fissata presso la Corte Federale d’Appello il prossimo 20 gennaio ore 12:30.

Nel mirino della Giustizia Sportiva ci sono le plusvalenze della Juventus (e di altri 8 club), con l’obiettivo di dimostrare «l’esistenza di un sistema, di una organizzazione, di una programmazione di budget di compravendita di calciatori non per motivi tecnici ma per ragioni esclusivamente collegate all’esigenza di conseguire, mediante artifizi, determinate risultanze economico-finanziarie».