Pista d'atletica Maradona, non sarà rimossa: il dossier UEFA offre un assist, le ultime

La pista d’atletica del Maradona, pomo della discordia tra Comune di Napoli e Calcio Napoli, non pare essere messa più in discussione.

Pista d’atletica al Maradona, non può essere rimossa

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, sia perché il Comune non ha altre strutture sportive da offrire alle associazione che, ogni giorno, ne fanno uso; sia perché rimuoverla, come inizialmente previsto dal vecchio progetto di De Laurentiis, ammesso che il Comune fosse d’accordo, comporterebbe un lavoro abnorme perché significherebbe abbassare il terreno di gioco di circa due o tre metri così da determinare un avvicinamento degli spalti al manto erboso. Insomma, il tema, al momento, non si pone. E non lo pone neppure l’Uefa nel dossier da compilare entro ottobre del 2026, quando si decideranno le cinque città italiane che, con i loro stadi, ospiteranno la «quota» italiana degli europei che si giocheranno nel nostro Paese e in Turchia.