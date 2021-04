Pirlo-Gattuso, CdM: per uno si parla di Allegri, per l'altro rottura insanabile con ADL

Napoli Calcio - E' il grande giorno di Juventus-Napoli, con gli amici amici Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso che si ritrovano di nuovo l'uno di fronte all'altro. Il bilancio è di una vittoria a testa, ma nessuno dei due se la passa benissimo come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno:

Alla volata finale, i due amici, arrivano con gli stessi punti ed entrambi hanno il destino segnato. In casa Juve si parla insistentemente di Allegri. Tra gli azzurri, invece, la rottura tra Gattuso e De Laurentiis sembra insanabile. I problemi del tecnico della Juventus sono proprio in mediana dove manca proprio un profilo alla Gattuso, ma anche un regista alla Pirlo, che sappia distribuire palloni. Il Napoli, invece, è una squadra che fa dell’attacco la propria forza con amnesie in difesa.