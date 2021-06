Pippo Russo: "Il grande calcio sta emarginando Mendes: in Italia ci ha provato anche con De Laurentiis e Lotito"

Serie A - Sul Domani Pippo Russo, giornalista che ha studiato a fondo il fenomeno Mendes, scrive in merito al potente agente portoghese: "La lista è lunga: Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint Germain non vogliono più sentir parlare di lui. Soltanto Barcellona e Manchester City continuano a dargli dei margini di manovra, finché durerà. Ha mirato al bersaglio grosso: la Juventus. Che però ha capito presto quanto finanziariamente azzardato sia stato l’investimento su Cristiano Ronaldo. Poi ha provato a costruire relazioni speciali con Napoli (acquisizione di Carlos Vinícius) e Lazio (…) ma ha trovato presidenti tosti come Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito".