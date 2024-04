Pioli, esonero e buonuscita dal Milan: può rimettersi subito in gioco col Napoli, ADL lo stima

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultimissime sul futuro di Pioli pronto ad essere esonerato dal Milan secondo La Gazzetta dello Sport e rimettersi subito in gioco.

Verrà interrotto un anno prima della scadenza il rapporto tra Pioli e il Milan che è sotto contrato fino al 2025 per 4,5 milioni a stagione. Le parti dovranno trovare una via d'uscita e potrebbe essere a metà strada la soluzione: esonero con buonuscita per Pioli a metà dello stipendio.

Si aspetta la decisione del club che dovrà annunciare la scelta su Pioli che se vorrà rimettersi subito in gioco potrebbe optare per l'opzione Napoli, dove è tra i primi candidati della lista di De Laurentiis che lo stima.