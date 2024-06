Piano B per Osimhen: un club è pronto a pagare la clausola, ecco cosa manca

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen lascerà Napoli nelle prossime settimane di mercato. Presto si sbloccherà la trattativa per il bomber nigeriano che andrà via dall'Italia. Victor ha sempre il sogno della Premier League, ma difficilmente giocherà lì, almeno il prossimo anno.

Osimhen-Napoli, dove sarà ceduto

Come rivela Il Mattino, non è semplice trovare un'intesa con il Psg per la cessione di Osimhen. Per questo può scattare presto il piano B che non è la Premier ma l'Arabia Saudita che già lo scorso anno ci provò con 140 milioni poi rifiutati dal patron azzurro.

L'Al Ahli è pronto a pagare la clausola di Osimhen, ma non ha l'accordo con il nigeriano che aspetterà ancora un po' prima di dire sì al fondo Pif. Complicato per De Laurentiis immaginare uno sconto rispetto ai 120 milioni della clausola.