Pfizer e Moderna, scorte in esaurimento: la Campania blocca le prime dosi, a luglio solo richiami

Ultime notizie Napoli. Oggi Il Mattino in edicola fa il punto sulla campagna vaccinale nella Regione Campania, dove stanno finendo le scorte di Pfizer. Secondo quanto riferisce il giornale, sono rimaste solo circa 700-800mila dosi di Pfizer e Moderna nelle ASL della Campania, una cifra appena sufficiente a coprire le seconde dosi previste fino a metà agosto.

Il timore, infatti, è che le case farmaceutiche produttrici dei vaccini Pfizer e Moderna decidano di ridurre la distribuzione nei mesi di luglio ed agosto per compensare gli anticipi di forniture dei mesi scorsi. Considerando che anche chi si è vaccinato con AstraZeneca dovrà fare la seconda dose con Pfizer o Moderna, il rischio è che non ci siano abbastanza vaccini per tutti.

Vaccini Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania, nel frattempo, ha deciso che in attesa di conoscere i numeri delle prossime forniture di vaccino, sarà temporaneamente bloccata la programmazione di nuovi vaccini per chi non ha ancora ricevuto la prima dose. La priorità, dunque, è quella di completare i richiami a chi ha già ricevuto la prima somministrazione: "Si tratta di avere dati certi su cui programmare la quota di fiale da dedicare a nuovi arruolamenti e quelle da riservare per i richiami" dicono alcuni manager ASL.