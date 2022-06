Perquisizioni e inchiesta Procura Napoli sul caso Osimhen: la reazione di De Laurentiis

Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino racconta quale è stata la reazione del presidente Aurelio De Laurentiis, attualmente negli Stati Uniti, alle notizie delle perquisizioni da parte della procura di Napoli per il caso Osimhen.

Ecco cosa scrive Il Mattino:

"De Laurentiis è a Los Angeles per poter completare una serie di progetti cinematografici che sono rallentati negli ultimi mesi per via del Covid. Sul tavolo, le carte dell'inchiesta Osimhen. È tranquillo, come lo era anche quando la giustizia sportiva ha aperto (e assolto) il club azzurro per il caso delle plusvalenze".