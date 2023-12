Napoli - Victor Osimhen in volo per il Marocco. La decisione del Napoli di dare il via libera alla sua stella per andare a ritirare il Pallone d'oro africano sorprende un po' tutti. Osimhen salta la rifinitura prima della partita di Champions League. In permesso per ritirare il premio a Marrakech. Il rientro previsto nella tarda serata. Con l'ok del presidente Aurelio De Laurentiis.