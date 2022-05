Serie A - Ivan Perisic, autore di una doppietta nella finale di Coppa Italia vinta dall'Inter ai supplementari contro la Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole del centrocampista croato a fine gara:

"Il rinnovo del contratto con l’Inter? Al momento non ne posso parlare. Marotta ha detto che siamo vicini? Non si aspetta l’ultimo momento, con i giocatori importanti, non si fa così, lo dovete sapere"