Perisic a rischio per Napoli-Inter? Tuttosport: Inzaghi sembra aver preso una decisione

Napoli calcio - Perisic salterà Napoli-Inter? L'edizione odierna di Tuttosport resta cauta sulle condizioni del croato che ha chiesto il cambio nel derby di Milano. Le sue condizioni saranno valutate oggi.

"Oggi andranno valutate le condizioni proprio del croato che ha chiesto il cambio a metà del secondo tempo perché ha sentito un fastidio al polpaccio destro: da escludere, anche in vista della gara di sabato a Napoli (e il match di Champions con il Liverpool...), che Inzaghi possa rischiarlo in Coppa Italia con la Roma anche se - come sottolineato dall’allenatore - dovesse trattarsi soltanto di un «forte crampo»"