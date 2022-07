Perché Koulibaly ha detto no alla Juve? CorSport svela i motivi della scelta di Kalidou

L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega quali sono i motivi per cui Koulibaly ha rifiutato qualsiasi tipo di offerta dalla Juventus. Un gesto importante del difensore che ha un contratto in scadenza nel 2023.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Fermo restando i sentimenti, l'anima, il vissuto: perché se è vero che la Juventus lo vorrebbe, lo è altrettanto che lui, il capitano, l'uomo che nel 2018 ha gelato lo Stadium con un colpo di testa da (quasi) scudetto, il simbolo di un popolo che quando vede bianconero in campo si accende come il Vesuvio, non ha intenzione di lasciare la città che lo ha amato visceralmente per otto anni con il cuore spezzato.

A maggior ragione dopo la vicenda-Higuain: sarebbe uno smacco pazzesco. E poi, beh, il Napoli è già stato chiarissimo: non venderà Koulibaly alla Juve e neanche tratterà. Punto. Fine".