"Per me potete rimanere, così vedrete che c’è un clima sereno". Ancelotti invita la stampa a vedere l'intera rifinitura a Anfield: il retroscena

Ultimissime Calcio Napoli - Il collega Raffaele Auriemma, sulle pagine di Tuttosport, rivela un piccolo retroscena avvenuto ieri nella rifinitura del Napoli all'Anfield Road.

"«Per me potete rimanere, così vedrete che c’è un clima sereno», il coach azzurro ha insistito sul punto con la stampa presente ad Anfield, anche al termine dei 15 minuti concessi dalla Uefa per seguire la sgambatura della squadra in campo. In effetti è così, si vede che i calciatori e l’allenatore conservano un affiatamento affievolitosi dopo la notte del 5 novembre e (probabilmente) emerso nuovamente durante questo periodo di tregua armata. Ancelotti crede nelle qualità della sua squadra e prova a toglierle di dosso la pressione di dover affrontare un club che quest’anno ha perso una sola partita, quella dell’andata al San Paolo, per poi mettere in fila 12 vittorie e un solo pari (col Man United)".