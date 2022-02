"Per lo scudetto resta tutto uguale a prima", Gazzetta inchioda Inzaghi: ha detto una mezza bugia

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulle parole rilasciate ieri da Simone Inzaghi dopo il derby perso contro il Milan. Secondo l'allenatore, ai fini della classifica, non è cambiato nulla.

"L’Inter resta avanti in classifica, ha una partita in meno delle altre. Ma la strada è lunga. A Napoli, tra sei giorni, sarà un altro bivio: «Per lo scudetto resta tutto uguale a prima. E certo che abbiamo sprecato una grandissima occasione», ha sussurrato Inzaghi. Dicendo una mezza bugia e una grande verità, perché è arrivato a tanto così dall’insabbiare questo campionato e invece ora tutto torna in ballo".