Paura per Cellino: sventa rapina a Brescia, ma rimedia una botta al volto

Notizie Calcio - Brutta disavventura ieri sera per il presidente Massimo Cellino. Come infatti svela il Giornale di Brescia oggi in edicola, il patron delle rondinelle è stato aggredito da due malviventi che hanno tentato di togliervi via l'orologio che portava al polso. Il tutto è avvenuto all'esterno di un un supermercato di Padenghe del Garda. Il massimo dirigente biancazzurro, tuttavia, è riuscito a sventare l'attacco rimediando però una brutta botta. Nella colluttazione, l'imprenditore ha infatti sbattuto violentemente contro la portiera della sua auto rimasta aperta.