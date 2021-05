Patto silenzioso tra De Laurentiis e Gattuso, Gazzetta: separazione ormai certa, l'addio sarà una liberazione per entrambi

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Rino Gattuso a Napoli sembrerebbe ormai essere agli sgoccioli. Il tecnico calabrese proverà, nelle ultime 4 partite, a centrare l'obiettivo Champions prima di salutare tutti e approdare verso nuovi lidi. Ecco quanto scritto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al rapporto tra lo stesso Gattuso e De Laurentiis.

La questione è maledettamente seria, come serio sarà l’atteggiamento di Spezia e Napoli. Entrambe si giocano la stagione e, dunque, il progetto futuro. Rino Gattuso è giunto alla resa dei conti, la classifica gli impone i tre punti. Diversamente, metterà in serie discussione l’obiettivo stagionale, quel ritorno in Champions League, che può determinare molte cose. Non certo il suo domani napoletano: quello è già deciso, perché né lui né Aurelio De Laurentiis hanno intenzione di continuare insieme. Una situazione che rasenta il limite della sopportazione, per intenderci, e la fine del campionato sarà una liberazione per entrambi. Tra i due è nato quasi un patto silenzioso, per il bene del club e per rispetto verso i tifosi. Le questioni interne non dovranno disturbare il lavoro di queste ultime settimane, dove ci sarà bisogno di uno sforzo collettivo per tenere in piedi l’ambizione europea.