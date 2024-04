Patto Osimhen-Napoli prima dell'addio? Gazzetta: Victor ha detto una cosa

Ultime notizie SSC Napoli - Il patto che l'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha fatto con la squadra non ha bisogno di parole, ma di fatti. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Atteggiamenti positivi, da leader, ora più che mai da parte dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen:

"Due mesi e poi sarà addio, ma Victor non è in vacanza né tantomeno con la testa altrove. Ha detto tempo fa che ha già tutto chiaro in testa circa ciò che accadrà in estate, ma ha anche detto che darà tutto ciò che può portare in alto il Napoli fino all’ultimo giorno utile"