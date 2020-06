“Grazie per la vostra grande vicinanza, venerdì sarò di nuovo in campo con voi”, Gattuso reagisce dopo il lutto

Ultimissime calcio Napoli - Tutti al fianco di Rino Gattuso, molto colpito ed emozionato per le testimonianze d’affetto con cui la città lo sta riempiendo di coccole, dopo il fortissimo choc per la perdita della sorella Francesca. L'edizione odierna di Repubblica svela una frase del tecnico partenopeo all'intero spogliatoio dopo il gravissimo lutto

La Ssc Napoli ha lavorato nel frattempo per il secondo giorno di fila agli ordini di Gigi Riccio, allenatore in seconda. Seduta molto intensa, conclusa dagli azzurri con una partitina in famiglia. Per oggi è prevista invece una giornata quasi di riposo, dedicata ai massaggi e al recupero. L’abbraccio con i giocatori è rinviato solamente di qualche ora, però: parola di Ringhio. “Grazie per la vostra grande vicinanza, venerdì sarò di nuovo in campo con voi”. Gattuso si metterà invece in viaggio subito dopo la fine dell’allenamento di domani e ritornerà nella sua città natale, per dare l’ultimo saluto con parenti e amici alla sorella Francesca. Ma già all’alba di sabato il tecnico azzurro farà il percorso a ritroso dalla Calabria a Castel Volturno, per non privare di nuovo i giocatori della sua preziosa guida.