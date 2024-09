Paradosso Juve-Napoli: per tutelare i tifosi bianconeri di Napoli c'è il via libera alla fidelity card con data anteriore ad oggi

Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport scrive sul divieto di trasferta applicato ai residenti nella provincia di Napoli per la sfida di questo pomeriggio ontro la Juventus:

"E a Napoli è cominciata via web la protesta per la tempistica della decisione, arrivata appena un giorno prima della partita, con la trasferta ormai organizzata, i biglietti di treno o aereo già presi, come la prenotazione degli alberghi. In molti sostengono che si tratta di «un atto incostituzionale e di discriminazione territoriale, dove si penalizza un’intera città», e in tanti hanno intenzione di partire ugualmente per Torino.

Così la Questura del capoluogo piemontese ha deciso di rafforzare l’ordine pubblico non soltanto perché si tratta di una partita a rischio, ma perché potrebbero arrivare in città molti tifosi partenopei che non possono entrare allo stadio. Per tutelare, invece, i tifosi della Juventus che abitano a Napoli e provincia, quest’ultimi possono entrare all’Allianz Stadium purché in possesso della fidelity card del club bianconero emessa in data anteriore a oggi".