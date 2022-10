Pagliuca: “Meret è bravo: chissà perchè il Napoli ha cercato Navas in estate”

Gianluca Pagliuca ha rilasciato una intervista al quotidiano Libero. L'ex portiere di Inter, Sampdoria e Bologna ha parlato di Meret:

"Sfaterei questa tesi pessimistica. Donnarumma, uno dei più forti del mondo, gioca finalmente sereno al Psg e, in testa al nostro campionato, c’è il Napoli di Meret. Alex è bravo, è sbocciato dopo anni bui durante i quali si era infortunato ed era stato messo dietro a Ospina. In estate il Napoli aveva cercato, chissà perché, Navas… Meret merita un ottimo in pagella ed è il portabandiera della gloriosa scuola della quale ha fatto parte il sottoscritto"