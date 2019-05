Pagelle Napoli-Inter, Milik bocciato dai quotidiani: "Non convince, dilapida troppe occasioni: spesso è imballato"

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - E' mancato il suo gol ieri sera contro l'Inter, ma la prestazione di Milik non è stata delle migliori. L'impegno non gli è mancato anche se ha sbagliato alcune occasioni abbastanza alla sua portata.

Arek Milik è stato l'unico azzurro che ieri non ha brillato nel match contro l'Inter. Il polacco ha sbagliato varie occasioni. Ecco le pagelle dei maggiori quotidiani in edicola:

Gazzetta dello Sport - 6. Da qualche tempo non riesce più a vedere la porta. Si muove bene, arriva sempre a un passo dal gol ma sbaglia un paio di occasioni abbastanza facili per lui. Però non molla mai e lotta per la squadra.

Corriere dello Sport - 5. I palloni gli arrivano, e certo non si può lamentare, ma non riesce a sfruttarli. Un tiro alto, un traversone ciccate e altre occasioni dilapidate. Qualche sponda, ma nel complesso non convince.

Il Mattino - 5,5. Miranda gli prende puntualmente il tempo in area. Per Vederlo scattare deve partire da lontano ma anche quando lo fa non è mai un bel vedere. Sbaglia i tempi dell'attacco alla porta, fallisce occasioni una dietro l'altra. Esistante e spesso imballato, ed è un peccato perché di occasioni per fare gol gliene capitano davvero tante.