"Capolavori di un talento pazzesco, decisivo!": Meret salva la porta del Napoli e viene premiato dalle pagelle dei quotidiani

Ultimissime calcio Napoli - Questi i voti dei quotidiani per il portiere Alex Meret, dopo la vittoria ottenuta dal Napoli per 2-0 contro la Sampdoria.

Pagelle Meret Napoli-Sampdoria 2-0

Gazzetta dello Sport 7

“Decisivo: d’istinto su Ferrari, di posizione su Rigoni”

Corriere dello Sport 7

“Ne fa delle due delle sue: e sono capolavori di un talento pazzesco, che incanta su Ferrari e poi su Rigoni”

Tuttosport 7

“Si può essere decisivi anche in una partita senza troppi patemi. Sullo 0-0 salva su Ferrari e poi disinnesca Rigoni quando il vantaggio era ancora minimo e la partita ancora in bilico”

Repubblica 7

"Nega il pari a Rigoni con una respinta prodigiosa"

Il Mattino 7

"Protagonista nel primo tempo con due interventi di rara importanza con la partita aperta. Prima su conclusione ravvicinata di Ferrari in mischia su corner, e poi in uscita su Caprari lanciato in beata solitudine verso la porta del Napoli.Gioca (bene) anche tanti palloni con piedi facendo ripartire rapidamente l’azione da dietro"