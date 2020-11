Pace Gattuso-squadra a Castel Volturno: ramanzina pubblica non gradita, ma Ringhio ha ribadito un concetto

Notizie calcio Napoli - Prima ha minacciato le dimissioni: "O Si cambia, o vado via". Ieri, poi, il secondo atto. Non un secondo round, bensì un chiarimento a mente fredda tra Rino Gattuso e l'intero gruppo della Ssc Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che aggiunge che ognuno ha detto la sua e alla fine la situazione è rientrata e tutto è tornato alla normalità: serenità, sorrisi e lavoro. La convinzione di fondo e le analisi critiche che l'allenatore ha ribadito a più riprese, difetti palesati in forma ben più violenta dopo Napoli-Fiorentina del 18 gennaio, però restano: bisogna cambiare definitivamente mentalità e atteggiamento.

Chiarimento Gattuso-Napoli a Castel Volturno post Milan