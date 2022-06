Il Mattino - Cessione Ounas per sbloccare Deulofeu: tre squadre su di lui, fissato il prezzo

Notizie Napoli calcio. Il ds Giuntoli è al lavoro anche per liberare gli slot necessari per poter inserire i nuovi acquisti. Sono diversi i nomi arrivati al termine della propria avventura azzurra: uno di questi è quello di Adam Ounas.

Ounas, nonostante un buon avvio con Spalletti, è finito nel dimenticatoio nella seconda parte di stagione ed ora il club azzurro sta lavorando alla sua cessione per sbloccare la trattativa Deulofeu con l'Udinese. Ecco quanto scritto da Il Mattino:

Sono queste le ore in cui il ds Giuntoli deve sistemare per prima cosa Ounas che ha richieste numerose in serie A (ci sono il Torino, il Monza e la Cremonese) e che il Napoli vuole dare via a titolo definitivo. Ounas vale attorno ai 10 milioni e ci sono un bel po' di club che lo chiedono.