Ottavio Bianchi: "Stagione anomala per tutti, ma il Napoli resta in corsa per la Champions: solo l'Atalanta ha confermato i pronostici"

Napoli Calcio - Ottavio Bianchi ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport:

"La stagione che stiamo vivendo è particolare e in un certo senso disastrata. Con il Covid ci sono state interruzioni, la preparazione estiva è stata relativa, abbiamo contato diversi infortuni. Ora le squadre che puntano alla Champions non avranno più impegni durante la settimana e questo è un vantaggio importantissimo. Il Napoli è forte e lotterà sino alla fine. Per il momento, bisogna rispettare quello che sta raccontando la classifica. Una cosa, al momento, è certa: chi si è confermato rispetto all'anno scorso è l'Atalanta, che gioca meglio di tutti, è una delizia per gli occhi e ha sempre fatto bella figura in tutte le competizioni".