Tuttosport - Ostigard-Napoli, firmato contratto quinquennale: ecco quanto guadagnerà

Notizie Napoli calcio. Leo Ostigard è ufficialmente un giocatore del Napoli. Ieri il centrale norvegese è stato annunciato da Aurelio De Laurentiis ed ha svolto anche la conferenza stampa in quel di Dimaro.

L'edizione odierna di Tuttosport ha svelato anche le cifre del contratto di Ostigard con il Napoli:

Giuntoli, che poi ha lasciato il posto al tavolo per la presentazione di Leo Ostigard. Il difensore norvegese, che con il Genoa aveva giocato al Maradona la gara che sancì la matematica retrocessione in B del Grifone, non ha mascherato l'emozione per la firma avvenuta ieri a Dimaro, dopo aver superato le visite mediche: guadagnerà 1,5 milioni a stagione per 5 anni.