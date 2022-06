Ostigard ad un passo, percentuale su rivendita e bozze di accordo con il Brighton: è stato preferito ad un altro difensore

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis lavora ad un altro arrivo per puntellare la formazione a disposizione di Luciano Spalletti. Dopo l'addio della meteora Tuanzebe, il club azzurro ha messo nel mirino Leo Ostigard per il ruolo di quarto centrale.

L'affare Ostigard è vicinissimo ad essere definito tra Napoli e Brighton, con tanto di cifre e bozze di accordo. Della trattativa ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino:

Il Brighton ha, venerdì pomeriggio, inviato le prime bozze dell'accordo, in cui ci sono anche le percentuali sulla futura rivendita di Ostigard: affare in dirittura d'arrivo, accordo attorno ai 4 milioni di euro e distanza davvero al minimo. È il quarto centrale dell'organico, operazione low cost, motivo per cui è stato preferito a un altro pupillo seguito a lungo dal club azzurro, ovvero Casale del Verona.