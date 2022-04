Ospina torna titolare: 14 gol subiti nelle ultime 10 partite, trend da invertire

Ultime notizie Napoli. Oggi allo stadio Maradona si gioca Napoli-Sassuolo, partita di Serie A con la quale gli azzurri proveranno ad accantonare la bruttissima sconfitta rimediata ad Empoli. Il Mattino oggi in edicola si sofferma sul ritorno tra i pali di David Ospina, il portiere colombiano che torna titolare dopo il pessimo errore di Alex Meret al Castellani.

Già da un po' il Napoli non è più la miglior difesa del campionato e nelle ultime dieci partite gli azzurri hanno subito addirittura 14 gol. Il ritorno di Ospina in porta potrebbe restituire fiducia e solidità al reparto difensivo partenopeo in vista di una sfida difficilissima contro un attacco super, composto da Berardi, Scamacca e Raspadori, che già all'andata riuscirono a pareggiare 2-2 in casa.

Rinnovo Ospina

Parlando di Ospina, però, la questione più calda riguarda il suo rinnovo contrattuale. L'accordo che lo lega alla SSC Napoli ha vita breve: scadrà il 30 giugno 2022, a fine campionato. Dopodiché Ospina sarà libero a parametro zero, a meno che il Napoli non intervenga con una proposta di rinnovo. Come spiega il Mattino, molto "dipenderà da Meret, che ha il contratto che scade nel 2023 e finora non ha ancora rinnovato". Difficile pensare che possano restare entrambi a Napoli.