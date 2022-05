Ospina rinnova con il Napoli? CorSport: non ha ancora deciso, spunta deadline

Calciomercato Napoli - Ospina rinnova con il Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il rinnovo di contratto del portiere Ospina con il Napoli. Il portiere colombiano ha un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul rinnovo di Ospina:

"In realtà, il «ballottaggio» continua, almeno sino a quando Ospina non avrà scelto il proprio futuro: la possibilità che si aprisse una porticina al Real Madrid è rimasta in piedi, ma essere il vice di Courtois garantisce il prestigio di starsene alla Casa Bianca e però sottrae il gusto di avere qualche chance, come ha scoperto il giovane Lunin (210' in Copppa del Re). La risposta di Ospina al Napoli non è ancora arrivata, avendo dinnanzi a sé ancora qualche settimana per decidere"