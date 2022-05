Ospina-Napoli, Tuttosport: Giuntoli pronto a chiamare l'agente, ma Ancelotti fa sul serio per portarlo al Real Madrid

Oggi, contro il Torino, toccherà nuovamente ad Ospina difendere i pali del Napoli e sarà la 29esima volta da titolare sulle 33 convocazioni. In panchina Meret e sarà la 23esima volta rispetto alle 6 partite giocate dall'inizio.

Alex Meret

Ospina Meret Giuntoli vicino ad una decisione

Come riporta Tuttosport, ci si chiede perchè nessuno decida di puntare su di lui e il grossolano errore di Empoli, poi, ha ampliato l'incertezza sul suo futuro. Ecco che il ds Giuntoli si sta esercitando con una corte discreta al 33enne leader nato a Medellin, soprattutto adesso che il cartellino sta per tornare nelle mani del calciatore. Tra i vari club interessati c'è anche il Real Madrid di Ancelotti. La certezza che possa rimanere Meret e partire Ospina non c'è e non è improbabile che Giuntoli possa sentire l'agente del colombiano entro la fine della stagione.