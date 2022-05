Rinnovo Ospina, ecco quanto chiedono gli agenti per firmare subito: la posizione del Napoli

Notizie Napoli calcio. Ospina o Meret, l'anno prossimo chi sarà ancora a Napoli? Questa è una delle domande che tormentano il futuro degli azzurri: entrambi i portieri sono in bilico, con il colombiano in scadenza e l'ex Udinese deciso a rinnovare solo con il posto da titolare garantito.

Ospina Napoli rinnovo calciomercato

Rinnovo Ospina-Napoli, le ultime

Per questo motivo il club di De Laurentiis sta valutando con attenzione il futuro di David Ospina e non è escluso che una trattativa per il rinnovo possa partire a breve. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato alcuni aggiornamenti importanti, tra i quali le cifre dell'operazione: