Osimhen vola in cielo con il Monza, Gazzetta: non solo Michael Jordan, a noi è tornato in mente un altro precedente

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica un intero paragrafo al gesto tecnico con cui Victor Osimhen è andato in gol contro il Monza.

"Sempre in Monza-Napoli, fantastico il salto di Osimhen per il suo gol di testa: un balzo quasi da fermo in cui ha toccato i 2,23 metri di altezza. È stato evocato Michael Jordan, ma a noi è ritornato in mente un saltatore in alto dell’ex Urss, il “ventralista” Volodymyr Yaschenko (o Jascenko). Nel 1978 a Milano stabilì il record del mondo con 2,35 e la Gazzetta gli dedicò un disegno in cui saltava una cabina telefonica"