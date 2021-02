Osimhen verso una maglia da titolare, Repubblica: oggi sarà definito il piano in vista della Juve, Gattuso e lo staff hanno notato una cosa

Ultime notizie Napoli - Il traguardo è vicino, Victor Osimhen è pronto a tagliarlo dopo una lunghissima attesa. In palio c’è ovviamente una maglia da titolare, secondo Repubblica.

"L’ha indossata l’ultima volta l’8 novembre contro il Bologna, poi è cominciato il suo calvario. Ha completato il suo rodaggio, impressioni positive notate pure da Gattuso e dallo staff. Victor presto sarà lanciato dal primo minuto, il piano sarà definito oggi: potrebbe cominciare in panchina contro l’Atalanta per poi essere protagonista dall’inizio contro la Juventus. Il suo ritorno rappresenta una boccata d’ossigeno per una squadra che ha pagato a caro prezzo l’assenza del suo centravanti, garantisce la profondità e apre spazi per i compagni"