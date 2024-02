Osimhen torna a Napoli, ma il viaggio è un'odissea: scalo in Francia o Germania, da definire se domani si allenerà da solo o no

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen, assorbito dagli impegni della Coppa d’Africa per oltre un mese, è pronto per tornare a Napoli dopo la finale persa in rimonta contro la Costa d’Avorio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Osimhen torna a Napoli

Una delusione immensa, il calciatore avrà qualche ora per smaltirla, durante un lungo viaggio: