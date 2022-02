Osimhen titolare col Venezia, Il Mattino: ha chiesto scusa a Spalletti ma in estate scatterà l'asta dalla Premier

Il cannibale torna. 77 giorni dopo. Ha fatto pace con Politano, si è spiegato anche con Spalletti (e con il suo vice Domenichini), ha promesso che non si lamenterà più per un pallone che non arriva, per un gol che sbaglia o per un passaggio sbagliato. Ma tutti sanno che non sarà così: fumantino, scatenato, iradiddio com'è, Victor Osimhen perderà le staffe appena le cose non andranno come pensa debbano andare.

Osimhen torna titolare col Venezia

Come riporta Il Mattino: