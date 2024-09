Osimhen ritrova Mertens e non solo! Il Mattino: "Istanbul città ideale per lui", è già sfida a Mourinho e Immobile

Victor Osimhen al Galatasaray, è ufficiale! L'attaccante nigeriano lascia Napoli in prestito secco e ritrova Dries Mertens, suo ex compagno di squadra in azzurro già da un paio d'anni calciatore della squadra di Istanbul.

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, Istanbul "sarà la città ideale anche per Victor Osimhen". Nella capitale turca Osimhen non è l'unica vecchia conoscenza del calcio italiano. Oltre a Mertens nello spogliatoio troverà Muslera, ex portiere della Lazio, l'attaccante ex Inter Mauro Icardi e il centrocampista Lucas Torreira, ex Fiorentina e Sampdoria.

Giocherà l'Europa League, competerà per lo scudetto e affronterà le altre due squadre della capitale, il Fenerbahce di Mourinho e Amrabat e il Besiktas di Ciro Immobile.