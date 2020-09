"Devo crescere, continuiamo a lavorare!": Osimhen commenta così il ritiro del Napoli

I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione in merito a Victor Osimhen:

«Ottimo ritiro. Ma adesso continuiamo a lavorare » . Victor Osimhen ha commentato così il ritiro di Castel di Sangro: pochi fronzoli e tanta sostanza. La tripletta al Teramo gli ha regalato la copertina, ma l’attaccante sogna luci della ribalta più importanti. I primi sei gol con la maglia del Napoli servono a migliorare l’umore e a stuzzicare i tifosi, ma non hanno un valore tangibile. «Contano zero», ha detto Rino Gattuso che naturalmente ha bisogno di Osimhen nelle partite vere. Quelle con i punti in palio. « Deve migliorarsi e non accontentarsi ».