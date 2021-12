Osimhen rinuncia alla Coppa d'Africa? CorSport: la Nigeria ha già scelto il sostituto, l'ultima parola spetta a Victor

Napoli calcio - Victor Osimhen rinuncia alla Coppa d'Africa? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulla indiscrezione apparsa ieri in Nigeria.

"Victor Osimhen da ieri sera è al centro di una vicenda che solo oggi sarà chiarita: l’attaccante, secondo i media nigeriani, avrebbe deciso di rinunciare alla Coppa d’Africa. Una vera e propria bomba dell’ultimo momento. Passeranno un po' di giorni, è inevitabile, ma la Coppa d'Africa imperversa: Victor è stato convocato dalla Nigeria, da mercoledì in ritiro ad Abuja, la capitale, e prima del contagio la federazione aveva comunicato di attenderlo entro lunedì. La notizia della rinuncia diffusa ieri in Nigeria cambia potrebbe valere più di un gol a Torino. Si attende la conferma di Osi. In sintesi, il club azzurro aspetta Victor con ansia in città per il famoso controllo di cui sopra una volta guarito: i programmi non cambiano, anzi, e allo stato sono soltanto posticipati proprio come i sogni del ragazzo: a cominciare dalla partita con la Juve. Tra scienza e ragion di Stato. E poi indiscrezioni: i media del suo Paese - tipo This Day live - hanno lanciato la clamorosa notizia e indicato anche il potenziale sostituto designato: Henry Onyekuru, compagno di Manolas all’Olympiakos".