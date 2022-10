Osimhen recuperato, perché non giocherà in Cremonese-Napoli: il motivo

Napoli Calcio - Victor Osimhen, Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone: bel grattacapo per Luciano Spalletti con un'intera stagione all'orizzonte.

Tre centravanti di assoluto spessore per una sola posizione in campo, anche se l'ex Sassuolo può agire anche in altre zone della trequarti e su questo farà leva il tecnico per non tenerlo accantonato dati i numeri in campo.

Cremonese-Napoli, perché mancherà ancora Osimhen

Nel frattempo, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, questa sarà l'ultima gara senza il nigeriano. L’attaccante è pronto ma non prenderà parte alla trasferta di Cremona.

Il motivo è semplice: il Napoli non ha voluto rischiare. Ha bisogno di qualche altro allenamento per crescere di condizione e così è stato tutto rinviato a mercoledì per Napoli-Ajax.