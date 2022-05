Osimhen-Nike, spunta una clausola con il Napoli: ecco quanto ha incassato dalla cessione dei diritti d'immagine

Notizie Napoli calcio. Quando si parla dei contratti del Napoli di De Laurentiis, si immagina sempre di centinaia di pagine con cavilli e note. Ed in effetti è proprio così: anche per Osimhen, al momento della firma con gli azzurri, ci sono stati chilometri di accordi da siglare.

L'edizione odierna di Repubblica ha analizzato nel dettaglio il contratto di Osimhen con il Napoli: dai diritti d'immagine fino all'utilizzo dei social, passando anche per il conseguente ingaggio percepito dal nigeriano. Tra i vari faldoni contrattuali è spuntato anche un particolare retroscena riguardante la sponsorizzazione che Osimhen ha con la Nike:

Quando si è presentato a Napoli, Osimhen aveva un grosso problema: un accordo commerciale con Nike, il fornitore delle sue scarpe, fino al 2023, che di fatto ha diritto all’uso della sua immagine per alcune iniziative. Nel contratto col club azzurro, allora, Victor si è dovuto impegnare a non rinnovare con Nike. Tutto questo se, alla scadenza, sarà ancora un giocatore del Napoli: in caso di cessione, sarà libero anche di scegliere la scarpa che vuole. Al contrario, infrangere l’impegno assunto col club e prolungare comunque il contratto con Nike gli costerebbe carissimo: il doppio di quanto ha incassato per cedere i diritti d’immagine, ossia 1,8 milioni lordi. Sì, perché il contratto prevede anche delle penali: se l’accordo fosse stracciato per “fatto o colpa del calciatore”, Osimhen dovrebbe al Napoli i 900 mila euro lordi.